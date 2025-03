Ieri pomeriggio, attorno alle 17, i vigili del fuoco di Bari sono intervenuti nella campagne di Polignano a Mare per un incendio che ha interessato un sottotetto in legno. Sul posto ben 4 squadre tra autoscala, autobotte e due squadre ordinarie. Le operazioni di spegnimento e relativa messa in sicurezza si sono concluse con successo verso le ore 20. Nessun ferito o intossicato. Un intervento tempestivo che evitato la propagazione delle fiamme all’intero stabile.