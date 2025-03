A seguito delle indicazioni fornite dal Prefetto di Bari e delle intese raggiunte nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno predisposto ed eseguito un servizio straordinario finalizzato al controllo dei locali pubblici ed alla prevenzione di irregolarità amministrative; si tratta di un’operazione congiunta, con il supporto di diverse unità specializzate.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio promosso da tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio della Città Metropolitana di Bari, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e prevenire comportamenti a rischio sulle strade.

L’attività ha visto l’impiego di unità operative della Questura di Bari, della P.A.S.I., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, nonché dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari – supportati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma, oltre ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, supportati da unità cinofile e pattuglia destinata ai controlli in materia di lavoro e corretto assolvimento “Siae”.

Durante i controlli, sono state effettuate verifiche mirate in un locale notturno della periferia sud del capoluogo, al fine di accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di trattenimenti danzanti, ex art 68 e 80 TULPS. Sottoposte ad identificazione 65 persone e controllati 26 veicoli; elevate 2 sanzioni per contravvenzioni al Codice delle Strada (guida in stato di ebbrezza) con contestuale ritiro di 2 patenti. Segnalate all’Autorità Amministrativa 2 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

Contestati ai gestori l’omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con ammenda di 7.436 euro, e l’omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500 euro e sospensione dell’attività d’impresa.

Rilevato, inoltre, l’impiego di un lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con misura cautelare amministrativa della sospensione dell’attività dalle ore 12:00 del 17/03/2025 (la sospensione non si applica se il datore di lavoro regolarizza il dipendente entro il 17 marzo 2025).

Infine, sono state riscontrate violazioni in materia di informazione obbligatoria da fornire al consumatore finale, con sanzioni per un totale di 8.000 euro.

Analoghi controlli proseguiranno nel corso delle prossime settimane e per tutta la durata della stagione estiva.