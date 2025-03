Ventisei ore tra la polvere e le macerie della palazzina crollata nel cuore del quartiere Carrassi di Bari la sera del 5 marzo per poi riuscire ad estrarre, viva, la 74enne Rosalia De Giosa. Sono stati celebrati anche dal Governo i 60 i vigili del fuoco intervenuti dopo il crollo della palazzina in via De Amicis 5. Per ringraziare il lavoro incessante di questi eroi, il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, ha visitato, insieme al capo del corpo nazionale vigili del fuoco, Eros Mannino, il Comando di Bari.

L’onorevole Prisco, accompagnato anche dal prefetto del capoluogo pugliese Francesco Russo, è stato accolto dai soccorritori lungo il corridoio esterno del Comando di Bari, poi un incontro privato, durante il quale era presente anche il figlio della signora Rosalia, che ha portato ai vigili del fuoco il saluto della mamma ancora convalescente ma in buone condizioni. Commovente il suo ringraziamento: “Non ci sono parole per esprimere la gratitudine per ciò che avete fatto. Grazie grazie grazie”. Il momento istituzionale è stato l’occasione anche per un focus su quello che si sta facendo per la categoria.