A Bari è nato un bosco urbano dedicato alle vittime del Covid. L’area verde, nel quartiere Japigia, è stata inaugurata oggi alla presenza, fra gli altri, del sindaco Vito Leccese, e degli assessori all’Ambiente, Elda Perlino, e alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi. Presenti inoltre gli studenti degli istituti che realizzeranno dei prototipi di arredo a completamento della nuova area verde attigua al Palaflorio nell’ambito del progetto Design my city space – La città che Ci piace, che vede il Comune di Bari collaborare con Formedil Bari, Formedil Nazionale e Senaf, con il coinvolgimento di alcune scolaresche degli istituti Panetti-Pitagora, Euclide-Caracciolo e del liceo artistico De Nittis-Pacali. L’intervento realizzato lungo via Caldarola è stato possibile grazie alla collaborazione fra Comune e Arbolia, società benefit di Snam e Snam rete gas, che da tempo progetta e realizza iniziative di imboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e che ha dotato quest’area di 510 alberi e 1.193 arbusti, mentre le piantumazioni sugli spazi attigui al palazzetto dello sport, con la messa a dimora di 395 alberi, sono state finanziate dal Comune con risorse del Pon Metro. Secondo le stime, nell’arco di vent’anni sarà possibile sottrarre circa cento tonnellate di Co2 dall’atmosfera. “Oggi – ha detto Leccese – manteniamo un impegno preso dal mio predecessore dopo l’esperienza drammatica della pandemia: quello di dedicare simbolicamente alle vittime baresi del Covid un bosco urbano, dove posizioneremo l’albero della memoria, come richiesto da un appello di cittadini nel 2020 per ricordare gli eroi e le vittime della pandemia”.