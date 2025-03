Una giornata che ricorderanno a lungo ben 102 cittadini ruvesi di cui 50 minori. E’ arrivata infatti la tanto attesa consegna dei venti alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica, situati in via Sen. Iannuzzi, davanti alla stazione dei Carabinieri. I contratti di locazione tra Comune di Ruvo e i venti nuclei familiari sono stati sottoscritti nei giorni scorsi. Ogni alloggio compre in media 90 mq, tutti dotati di garage. Sono stati assegnati a famiglie bisognose con particolari situazione economiche e sociali. Gli alloggi rientrano nel programma nazionale Contratto di Quartiere II, progetto partito oltre vent’anni fa.

Una storia lunga e complessa quella degli alloggi di via Sen. Iannuzzi: nonostante la sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione Puglia risalga al 2009, solo nel 2017 il Comune di Ruvo è riuscito a entrare nel possesso dei suoli che dovevano ospitare gli stabili. Poi si sono susseguiti diversi intoppi, tra ritrovamenti archeologici durante gli scavi e la pandemia da Covid.

Un risultato dunque importante, anche se sullo sfondo restano altre famiglie bisognose in attesa di una casa, come sottolineato dal sindaco nell’incontro con i cittadini assegnatari presso il teatro comunale.

Il servizio.