Gli sfollati della palazzina in via de Robertis 4, la cui facciata si trova proprio di fronte alla porzione da demolire della palazzina crollata lo scorso 5 marzo, hanno avuto la possibilità di accedere, uno alla volta e accompagnati dai vigili del fuoco, nelle proprie abitazione per poter prendere alcuni effetti personali. Dall’Nicolaus Hotel ora gli sfollati, che sperano di rientrare entro il 10 aprile nelle proprie case, saranno trasferiti in una struttura Adisu, vicino alla Facoltà di Economia. Una situazione diversa, invece, è quella di chi abitava nel palazzo adiacente all’edificio crollato per il quale ci vorrà molto più tempo: si parla di addirittura un anno. Per queste persone la possibilità di accedere all’interno delle proprie abitazioni sarà da verificare in base ai sopralluoghi che verranno effettuati successivamente.

Il servizio.