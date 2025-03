Sono cominciate questa mattina le operazioni di demolizione “controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso” a Bari. Lo rende noto il Comune sottolineando che le attività seguono “tempi e modalità stabilite d’accordo il consulente nominato dalla Procura” che ieri ha dato il via libera al Comune di procedere “con estrema urgenza” alla demolizione e “frantumazione e spandimento delle macerie” sotto cui è rimasta per 26 ore Rosalia De Giosa, la 74enne salvata dai vigili fuoco e dimessa due giorni fa dal Policlinico di Bari. L’ordinanza firmata dal sindaco di Bari Vito Leccese, si è resa necessaria per “evitare qualsiasi ulteriore pericolosa conseguenza del dissesto e scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza urbana”.

I lavori serviranno a rimuovere “le parti instabili con la demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata e successiva frantumazione e spandimento delle macerie”. La porzione residua della palazzina crollata confina con altre abitazioni che sono state evacuate dai vigili del fuoco anche perché “all’attualità, appare probabile una imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento”, conclude la nota del Comune.