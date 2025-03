Mancano tre mesi alla quarta edizione dell’Open delle Puglie, il torneo internazionale Wta 125 di tennis femminile, presentato ufficialmente al Circolo Tennis di Bari. Si scaldano i motori per il torneo della “maturità”, dopo le precedenti tre edizioni che hanno riportato il capoluogo pugliese al centro del tennis mondiale. Dal 2 all’8 giugno, sui campi in terra rossa della struttura barese si sfideranno le migliori tenniste del mondo, oltre che le migliori azzurre del momento, dando spazio anche ai tanti talenti pronti a spiccare il volo.

LE INTERVISTE

Nicoletta Virgintino (presidente Circolo Tennis Bari): «Sono passati già quattro anni dalla prima edizione, e posso dire che sono state tutte belle. Sui nostri campi si sono alternate tante bravissime giocatrici che hanno fatto appassionare i nostri soci ma un po’ tutti gli amanti del tennis. Ci sono tante sorprese in serbo per giugno. La macchina organizzativa è già partita, in un momento particolare per il circolo, che sta procedendo alla costruzione di una piscina, magari per far fare un bel tuffo alle tenniste che parteciperanno al torneo 2025. Un torneo che diventa sempre più importante in un momento sempre più speciale per il tennis italiano».

Enzo Ormas (direttore tecnico ed organizzatore del torneo): «Anche quest’anno il torneo si svolgerà nei primi giorni di giugno, che coincidono con la seconda settimana del Rolland Garros. Confidiamo, quindi, di avere tutte le big che usciranno dal prestigioso torneo di Parigi. Puntiamo, infatti, a migliorare il già importante tabellone dello scorso anno. Il nostro obiettivo è di avere 20 tenniste piazzate tra le top 100, oltre che le più autorevoli giocatrici italiane, alle quali comunque auguro di andare avanti a Parigi, mentre in caso contrario le aspettiamo a Bari».

Pietro Petruzzelli (assessore comunale Bari): «Questo evento non serve solo alla promozione del tennis, ma anche del circolo barese che lo ospita. E’ lo strumento migliore per portare atlete di livello importante e per generare turismo sportivo e per rendere attrattiva l’intera città di Bari. Abbiamo la necessità di metterci in mostra e anche attraverso questo evento si raggiunge l’obiettivo».

Isidoro Alvisi (vice presidente nazionale Fitp): «Si consolida la collocazione del Wta125 di Bari nel calendario internazionale. Come federazione abbiamo sempre creduto in questo torneo. Con orgoglio da dirigente pugliese dico che il Ct Bari è stato l’apripista in questa nuova stagione, perché nel femminile stiamo puntando su tornei di qualità come questo, per permettere alle giocatrici giovani di fare esperienza. Poi confidiamo anche di avere la barese Paganetti come protagonista».

Serena Triggiani (assessore Regione Puglia): «Lo sport è un volano sociale e serve a rimarcare i diritti delle donne per combattere stereotipi e violenza di genere. Lo sport femminile ha bisogno di essere tutelato e rilanciato in ogni ambito sociale. Perché grazie a queste donne che gravitano nell’ambito sportivo possiamo migliorare la visione lungimirante della società».

Vincenzo Lapietra (main sponsor torneo): «La nostra passione per il tennis ci ha portato a diventare partner degli eventi tennistici della Puglia. Il connubio tra la nostra azienda che produce prodotti alimentari di qualità è perfetto con lo sport, perché sappiamo benissimo che la salute dell’uomo si basa proprio su questi due importanti fattori».