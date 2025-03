È stato sgomberato, senza resistenze, l’alloggio popolare occupato abusivamente da Rosanne Palermiti, nipote del boss di Japigia, in una traversa di via Caldarola, a Bari. La 25enne, nel 2022, mentre era incinta, aveva preso l’abitazione di un collaboratore di giustizia, ex appartenente al clan, Filippo Cucumazzo. Secondo quanto appreso, Rosanne Palermiti si trasferirà nell’abitazione del padre, fratello di Eugenio Palermiti, che abita nella stessa palazzina, regolarmente occupata. I mobili della giovane saranno spostati provvisoriamente in un locale al piano terra messo a disposizione da un altro inquilino. Al termine delle operazioni di sgombero, coordinate dalla Prefettura con oltre 40 unità tra polizia, carabinieri e Finanza supportati da Vigili del Fuoco e personale del 118, la porta verrà sigillata e sorvegliata da una telecamera, in attesa di riconsegnare la casa a un legittimo assegnatario. Sul posto anche i rappresentanti di Arca Puglia centrale coordinati dall’amministratore unico Piero De Nicolo.