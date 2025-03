Un uomo di 73 anni è caduto in una cisterna mentre si trovava in una zona di campagna alla periferia di Monopoli, in provincia di Bari. La vasca, solitamente usata per la raccolta di acqua, era vuota e la vittima è precipitata facendo un volo di quasi cinque metri.

È stato necessario l’intervento di due squadre e del reparto volo dei vigili del fuoco della direzione Puglia per recuperare il 73enne, che ha riportato la frattura di un femore.

L’anziano è stato soccorso e sistemato su una barella messa a disposizione dagli esperti del gruppo spelo-alpino-fluviali. Una volta riportato in superficie, il pensionato è stato preso in cura dal personale del 118 e trasportato in ospedale.