L’area verde sul lungomare Araldo di Crollalanza, nelle vicinanze di Piazza Armando Diaz a Bari, da oggi porta il nome del medico chirurgo prof. Aldo Simeone, che il mese scorso avrebbe compiuto 100 anni e che è stato primario dell’ospedale Di Venere del capoluogo pugliese. Chi ha avuto l’onore di conoscerlo lo ricorda come un professionista integerrimo e di grande dirittura morale che si è sempre dedicato con passione e in maniera esclusiva all’attività clinica. L’ospedale era la sua vera casa. Spesso, per vigilare costantemente sulla salute delle persone ricoverate nei reparti che dirigeva era tra i loro letti anche durante le ore serali e notturne. Il professore aveva due hobby: la musica (suonava l’organo) e la caccia. Nato a Campi Salentina il 1° febbraio 1925 si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bari. È morto nel 2001, all’età di 76 anni.