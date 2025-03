Grazie alle oltre 18mila presenze della Race for the cure del 2024 e a tutte le iniziative svolte nell’anno passato dal comitato Puglia della Susan G. Komen Italia, sono stati raccolti 165mila euro destinati a futuri progetti rivolte alle donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno.

Nel 2024 è stato possibile organizzare 23 tappe della Carovana della prevenzione in Puglia, toccando i comuni di: Bari, Bitritto, Casamassima, Conversano, Corato, Galatina, Giovinazzo, Manfredonia, Maruggio, Putignano, Ruvo, Santeramo, Taranto, Tricase e Triggiano.

Sono state visitate 822 pazienti in senologia, 166 in ginecologia, 19 in urologia, 54 in consulenza nutrizionale, 109 in dermatologia e 89 in endocrinologia. Riscontrando 30 casi sospetti.

Nel corso della prima riunione organizzativa della Komen sono state svelate le nuove tappe della carovana della prevenzione di marzo che saranno: Carpino 20 marzo, Triggiano 21 marzo, Corato 22 marzo, Santeramo in Colle 23 e 24 marzo.