Nella giornata di ieri, grazie alla segnalazione di una cittadina e al pronto intervento della Polizia locale, è stato evitato l’ennesimo abbandono di ingombranti su suolo pubblico. Il proprietario di un immobile nei pressi del Policlinico, avvalendosi della collaborazione di due svuota-cantine non autorizzati e non iscritti all’albo dei gestori ambientali, ha svuotato il proprio appartamento depositando i suoi oggetti/rifiuti, anche speciali, su suolo pubblico. Gli agenti di Polizia locale hanno quindi trovato una catasta di oggetti, lasciati su suolo pubblico, tra cui vi erano due materassi, una lavatrice, un forno a microonde, un forno da cucina, una lavastoviglie, una cassa acustica, una poltrona da studio, scaffali, cuscini, vasi e tavoli in plastica, rete da letto, uno specchio e tanto altro. Il proprietario ha poi dichiarato agli agenti l’intenzione di volersi disfare del materiale rinvenuto. L’intervento immediato anche di una squadra dell’Amiu, ha consentito di ripulire l’area dai rifiuti: le spese per il corretto smaltimento saranno addebitate al trasgressore, insieme alla contravvenzione di 2.500 euro. Il trasgressore ha ammesso di aver pagato un soggetto, noto come ‘svuota-cantine’, ma che in realtà non risulta, da verifiche effettuate, essere un’impresa.

“L’ennesimo episodio di abbandono di ingombranti che, però, questa volta ha avuto un lieto fine per il decoro della nostra città e per le tasche dei contribuenti onesti. Il mio invito – ha dichiarato l’assessora alla Vivibilità Urbana Carla Palone – a tutti i cittadini che vogliono disfarsi degli ingombranti è quello di affidarsi a canali legali. Da anni Amiu mette a disposizione dei cittadini baresi un numero verde (800/011558) per il ritiro degli ingombranti senza alcun costo. Gli ingombranti sono classificati come rifiuti anche speciali e per tale motivo la ditta che effettua lo sgombero deve essere iscritta alla Camera di Commercio. Affidarsi a soggetti non in regola prevede la responsabilità solidale del cittadino, che risponde con l’irregolare svuota-cantine dell’abbandono; questi improvvisati svuota cantine spesso e volentieri smaltiscono i rifiuti a bordo strada o nei cassonetti”.

“Ringrazio la nostra Polizia locale per il lavoro costante e diffuso su tutto il territorio – ha aggiunto l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino -. Un ringraziamento particolare e sentito alla cittadina che, con grande senso di responsabilità, ha permesso di rintracciare i responsabili, dando una rappresentazione concreta di quella collaborazione che chiediamo a tutti i baresi”.