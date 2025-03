E’ stata ritrovato ad esattamente 24 ore di distanza dal crollo la donna 74enne, Rosalia De Giosa, rimasta intrappolata nel crollo della palazzina di via Pinto ad angolo con via De Amicis nel quartiere Carrassi a Bari. Esattamente un giorno di lavoro ininterrotto dei soccorritori per ritrovare la donna ancora viva unica dispersa rinvenuta in quella che era la tromba delle scale della palazzina. La 74enne sarebbe rimasta intrappolata in una camera d’aria formatasi dopo il crollo ed è stata raggiunta dai soccorritori quando le ricerche si sono concentrate proprio sulla rampa di scale. In mattinata, infatti, i vigili del fuoco avevano ritrovato il divano e parte degli effetti personali della donna dopo esser arrivati a scavare nel punto dove era ubicato l’appartamento della donna.

Ieri sera attorno alle 19 il palazzo di cinque piani è imploso su stesso probabilmente per il cedimento di una delle colonne montanti centrali della struttura. Una palazzina oggetto di ordinanza di sgombero sin dal febbraio del 2024 a causa del suo stato e da poco più di una settimana erano iniziati i lavori di consolidamento statico dell’edificio in cui però continuavano a vivere o ad affacciarsi per gli effetti personali.

Sulla vicenda ora indaga anche la procura di Bari che ha aperto un fascicolo contro ignoti per crollo colposo. Le indagini sono coordinate dalla pm Carla Spagnuolo.