Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Bari, nell’ambito di un programma di attività mirato al controllo dei veicoli sprovvisti di assicurazione e per la verifica della sicurezza degli autobus utilizzati per le uscite didattiche degli studenti, realizzato a Bari e provincia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha sanzionato un autista che non era in regola con i tempi di guida, avendo violato l’obbligo di riposo nei 14 giorni precedenti; l’uomo è stato sanzionato con un verbale di 577 euro.

Inoltre, un autobus presentava gravi carenze nei dispositivi di sicurezza, tra cui il dispositivo di apertura delle porte che non era non funzionante, e mancavano i martelletti frangi vetro, fondamentali per l’evacuazione in caso di emergenza; elevate sanzioni per 174 euro e la sanzione accessoria che vieta di proseguire o iniziare il viaggio.

Infine, sono state elevate 4 sanzioni per mancanza dell’assicurazione nei confronti di altrettanti veicoli controllati.