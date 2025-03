Un boato, una nube nera e tanta polvere bianca, che hanno invaso l’area attorno a via Pinto e via De Amicis a Bari ieri sera attorno alle 19. E’ imploso su se stesso un palazzo di cinque piani che era già stato oggetto di una ordinanza di sgombero sin dal febbraio del 2024. Da poco più di una settimana erano iniziati i lavori di consolidamento statico dell’edificio in cui però continuavano a vivere alcune famiglie che non avendo ricevuto un aiuto concreto non potevano permettersi altre soluzioni in attesa dei lavori. Secondo una primissima ricostruzione di tecnici e vigili del fuoco a cedere potrebbe essere stata una colonna portante al centro dell’edificio trascinando poi con se tutto il resto della palazzina.

Mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, circa un centinaio al lavoro anche tutta la notte, sulla vicenda ora indaga anche la procura di Bari che ha aperto un fascicolo contro ignoti per crollo colposo. Le indagini sono coordinate dalla pm Carla Spagnuolo. Dal comune di Bari fanno sapere che sono state annullate tutte le iniziative istituzionali previste per oggi e sino a data da destinarsi mentre gli operai della ditta Dell’Aera costruzioni srl di Casamassima a cui erano stati affidati i lavori di consolidamento sono riusciti, assieme ad una delle famiglie residenti all’interno, ad allontanarsi in tempo pochi minuti prima del crollo.

I soccorritori scavano tra le macerie a mani nude alla ricerca dell’unica dispersa e cioè una donna di 74 anni, Rosalia De Giosa, che aveva continuato a vivere nella palazzina al quarto piano e che non avrebbe fatto in tempo ad uscire prima del crollo. Le ricerche si sono concentrate, grazie all’utilizzo di sonde, unità cinofile e rilevazioni dall’alto, attorno ad un punto ben preciso dove ha continuato a squillare il cellulare della donna. Rinvenuti alcuni documenti e parte del divano. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.