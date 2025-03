Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Bari dove in via Pinto nei pressi di via Unità d’Italia è crollata una palazzina di cinque piani. Come riferito anche dal sindaco del capoluogo Vito Leccese, la palazzina era stata dichiarata inagibile ed evacuata nel febbraio del 2024. In questi giorni erano iniziati dei lavori di consolidamento. Un forte rumore ha preceduto il crollo con le macerie che si sono riversate anche in strada distruggendo diverse autovetture parcheggiate in sosta. Al lavoro molte squadre di vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area con la ricerca anche di eventuali persone coinvolte. Sarebbe stato rintracciato un signore anziano che era solito stazionare nei pressi della palazzina oltre a sua figlia che si è precipitata in strada proprio per cercare l’uomo. Sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia locale di Bari oltre che i volontari di protezione civile e gli uffici tecnici del comune.