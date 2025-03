Presso La Fabbrica del Sapere a Barletta, in via Cialdini 98, due appuntamenti prestigiosi che uniscono formazione e abilità manuali. Il 24 marzo si terrà un Master per la formazione professionale in “Farine di qualità”, “Personal Branding” e “Pressione Lavorativa”. Il 25 marzo, invece, si terrà la 19^ edizione della Coppa Italia Pizza di Qualità.

Entrando nello specifico, il Master è destinato a professionisti e amatori del mondo pizza e agli imprenditori del mondo food. Il Master permetterà di ottenere un attestato di partecipazione, un kit di abbigliamento (cappello, maglia, grembiule) e la conoscenza giusta per affrontare il lavoro nel modo migliore. Per iscriversi al Master basta contattare i numeri 388/3994966 o 0883/348518, oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 388/3994966 scrivendo NOME+COGNOME+PARTECIPAZIONE MASTER.

Il giorno dopo, il 25 marzo, spazio alla Coppa Italia Pizza di Qualità. Le categorie in gara sono: pizza classica, pizza innovativa/contemporanea, pizza in teglia, pizza senza glutine, pizza in pala e pizza sapori del Sud. Per partecipare bisognerà iscriversi tramite il modulo online.

Tutte le info su Master e Coppa Italia Pizza di Qualità, ed il relativo modulo online per iscriversi alla gara, sono disponibili al seguente link: https://www.mariofolliero.it/coppa-italia-pizza-di-qualita-2025/.