Momenti di paura, la notte scorsa, a Bari, dove un fortissimo boato ha svegliato i residenti del quartiere San Pasquale, dovuto all’esplosione di uno sportello bancomat. Ad essere presa di mira, la filiale della banca Unicredit, al civico 65 di viale Einaudi. Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 4.

Secondo le prime informazioni, i banditi avrebbero agito secondo la classica “tecnica della marmotta”, collocando del materiale esplosivo nella fessura della cassa automatica adibita all’erogazione delle banconote.

Lo sportello ATM è andato distrutto, così come alcuni vetri della sede dell’istituto di credito, mentre non si sarebbero registrati danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari, il personale della Scientifica ed i Vigili del Fuoco.

Acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca, che potrebbero aver immortalato i malviventi in azione, fuggiti prima dell’arrivo della Polizia. Ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino.

Meno di due mesi fa, l’11 gennaio, era stata ancora una filiale della Unicredit, ma nel centro di Polignano a Mare, ad essere presa d’assalto da banditi muniti di esplosivo. Anche in questo caso, la cassa automatica venne fatta saltare in aria con un ordigno artigianale, facendo registrare ingenti danni all’istituto di credito. Sempre nel Barese, pochi giorni prima, era stata invece la volta dello sportello della Banca di Credito Cooperativo di Putignano, fatto esplodere in piena notte. Un colpo però fallito, con i responsabili fuggiti a mani vuote.