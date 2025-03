È fissato per mercoledì 5 marzo, a Roma, l’incontro, richiesto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per discutere delle vertenze come Ilva, Leonardo, Versalis e automotive, che preoccupano non poco i migliaia di cittadini pugliesi che vedono a rischio il proprio posto di lavoro. In vista di questo importante momento di confronto, Emiliano ha incontrato in queste ore le rappresentanze sindacali impegnate in tutte le 4 vertenze e che non intendono arretrare sul tema delle politiche industriali.

