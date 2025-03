In soli trent’anni il numero di bambini e adolescenti obesi è quadruplicato (dati 2022 NCD-RisC e OMS) e 4 adulti su 10 oggi sono in sovrappeso o obesi (dati Passi biennio 22-23, ISS), in particolare in Italia il 49% è in sovrappeso e il 17,3% è obeso. L’obesità è una vera e propria patologia cronica sociale e invalidante, secondo quanto stabilito dal DDL S. 1074 Art. 2 che, considerati i numeri in crescita nel mondo occidentale, rischia di diventare un fenomeno pandemico.

Non si tratta solamente di estetica, ma di una condizione che può portare a comorbidità quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico e rappresenta un importante fattore di rischio nello sviluppo di patologie cardiometaboliche.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità del 4 marzo presso gli Obesity Center degli Ospedali GVM Care & Research sarà possibile effettuare un colloquio gratuito con uno specialista e una prima valutazione delle abitudini nutrizionali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del sostegno del Gruppo alla Campagna Nazionale Prevenzione dell’Obesità e del Rischio Cardiometabolico “Per un cuore sano, conta ogni centimetro”, promossa dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) con il patrocinio del Ministero della Salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e ridisegnare la prevenzione delle patologie cardiometaboliche derivanti dall’eccesso ponderale.

La campagna FIPC indica come elemento per valutare il rischio cardiometabolico la misurazione della circonferenza vita: questo dato permette di individuare l’accumulo di grasso addominale viscerale; ridurre anche di pochi centimetri la circonferenza vita, quando questa è oltre misura, attraverso un corretto stile di vita e regimi alimentari bilanciati, consente di ridurre il rischio di insorgenza di patologie cardiache e metaboliche.

I consulti gratuiti si rivolgono a persone in sovrappeso e obese che hanno visto fallire in passato tentativi di dimagrimento. Gli specialisti dei team multidisciplinari degli Obesity Center GVM potranno approfondire le prospettive e i percorsi terapeutici disponibili, creati su misura sulle necessità del paziente.

In Puglia aderiscono all’iniziativa l’Ospedale Santa Maria di Bari e Città di Lecce Hospital, strutture di GVM Care & Research accreditata con il SSN.

Per prenotare il proprio consulto gratuito:

Bari – https://www.gvmnet.it/giornate-della-salute-bari?category=true?#prevenzione-gds

Lecce – https://www.gvmnet.it/giornate-della-salute-lecce?category=true?#prevenzione-gds