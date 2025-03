Ieri sera a Grumo Appula i vigili del fuoco sono intervenuti per estirpare un incendio in un deposito al piano terra situato in piazza Caduti e Dispersi in Guerra. Le fiamme sono divampate nel locale attorno alle 23. Sul posto sono intervenute due squadre che hanno lavorato sino alle due di notte per domare del tutto il rogo. Successivamente sono partiti gli accertamenti per verificare la presenza di monossido di carbonio residuo nel condominio e nelle abitazioni attigue. Da sottolineare che due vigili dl fuoco, fuori servizio, sono intervenuti con prontezza ancor prima che giungessero le squadre di soccorso. I due pompieri hanno infatti hanno evacuato il condominio e messo in salvo alcuni residenti negli istanti precedenti al loro arrivo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.