Dopo circa vent’anni dal suo ultimo impiego operativo in Puglia, l’elicottero AB412HP torna a solcare i cieli della regione per un ultimo, simbolico volo. Il suo ritorno coincide con il 25° anniversario della fondazione dei Reparti Operativi Aeronavali della Guardia di Finanza e con l’inizio dell’Operazione Primavera, un omaggio a un mezzo che ha segnato un’epoca nella lotta al contrabbando di sigarette, al traffico di droga e all’immigrazione irregolare.

Alla fine degli anni ’90 e per buona parte dei 2000, l’AB412HP ha avuto un ruolo cruciale nel contrasto ai traffici illeciti nel Canale d’Otranto e lungo le coste pugliesi. Equipaggiato con sistemi elettro-ottici avanzati e radar sofisticati, ha permesso alla Guardia di Finanza di individuare e intercettare centinaia di natanti carichi di tabacchi lavorati esteri, in un periodo in cui il fenomeno del contrabbando sembrava inarrestabile.

Ma il ritorno del “Guerriero” non è solo un evento tecnico-operativo: è un momento di memoria e di riconoscimento per tutti coloro che hanno combattuto per la legalità. Questo volo è dedicato anche ai finanzieri Mancini e Picena, De Falco e Sottile, Zoccola e De Rosa, caduti nell’adempimento del dovere, in terra, in cielo e in mare.

Oggi, mentre le organizzazioni criminali hanno mutato pelle e si sono rivolte verso traffici ancora più redditizi, la Guardia di Finanza ha proseguito il suo incessante percorso di modernizzazione. L’AB412HP, ormai prossimo alla radiazione, lascia spazio a una nuova generazione di aeromobili, come il PH-139D, progettato per garantire un livello di sorveglianza e sicurezza ancora più avanzato.

Prima di congedarsi definitivamente, il “Guerriero” rende omaggio alla terra che lo ha visto combattere e vincere tante battaglie, sorvolando ancora una volta le coste pugliesi. Il suo inconfondibile rombo, che un tempo scandiva le notti degli inseguimenti tra unità della Finanza e scafi di contrabbandieri, è oggi un simbolo di impegno, sacrificio e dedizione.

Un ultimo volo per ricordare come la Puglia sia passata da crocevia del contrabbando a baluardo della legalità.

Ad maiora semper, grande guerriero.