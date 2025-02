Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario negli ospedali pugliesi. L’ultimo episodio è avvenuto al Pronto Soccorso del “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove due infermieri sono stati aggrediti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 febbraio, dalla parente di una paziente.

Secondo una ricostruzione, la donna avrebbe accompagnato in ospedale sua madre, che non presentava un quadro clinico particolarmente complesso. Tuttavia, la figlia avrebbe dato in escandescenze, urlando minacce all’indirizzo di un’infermiera, per poi colpire con uno schiaffo al volto un collega, intervenuto per riportare la calma.

L’aggressione è stata denunciata dalle vittime, un uomo e una donna, che hanno avuto rispettivamente tre ed un giorno di prognosi. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri: al vaglio i filmati delle telecamere della videosorveglianza.