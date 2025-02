È possibile utilizzare questo link per partecipare al secondo incontro pubblico del percorso lanciato dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Il secondo appuntamento, “Spostarsi di notte a Bari: soluzioni per una città sempre connessa”, si terrà mercoledì 26 febbraio, alle ore 18, nella sala Ex Tesoreria di Palazzo di Città e si concentrerà su trasporti e mobilità. All’incontro parteciperanno l’assessore alla Cura del territorio e Mobilità sostenibile, Domenico Scaramuzzi, e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum.

Il percorso, avviato ieri con il primo appuntamento su cultura e creatività (alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano), prevede sei incontri pubblici fino alla fine di marzo, attraverso i quali l’amministrazione comunale intende elaborare un programma di interventi e iniziative per rendere la città notturna più attrattiva, sicura e sostenibile: il materiale raccolto contribuirà alla redazione del primo “Piano per le politiche della notte della Città di Bari”. Terminata la fase di consultazione e la raccolta di idee attraverso incontri aperti e tavoli tematici, l’amministrazione procederà con l’analisi e la pianificazione, sulla base dei contributi raccolti nel corso dei sei incontri e del confronto con le migliori pratiche nazionali e internazionali. La bozza del “Piano per le politiche della notte” sarà presentata nel corso di un ulteriore momento di confronto pubblico e condivisione, per poi essere approvata e resa operativa con le prime azioni pilota. Dopo il focus sulla cultura di ieri, appuntamento al prossimo mercoledì con l’incontro dedicato alla mobilità (tutte le info sul sito www.baridinotte.it).

“Le sfide legate agli spostamenti dalla mezzanotte all’alba sono molte, ma una mobilità notturna, efficiente e integrata porta numerosi benefici – spiega Domenico Scaramuzzi – . Sicurezza per chi si sposta nelle ore notturne. Sostenibilità, riducendo l’inquinamento e favorendo soluzioni ecologiche. Supporto all’economia della notte, facilitando l’accesso a locali ed eventi. Riduzione del traffico e del parcheggio selvaggio nelle zone più frequentate e realizzazione di nuovi spazi di aggregazione con opportunità di socializzazione. La sfida è chiara: trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di chi vive la città di notte, migliorando la qualità della vita di residenti e visitatori, promuovendo una mobilità più accessibile, sicura e sostenibile, attraverso il contributo di tutti”.

“Ieri un centinaio di persone hanno animato con le loro idee e proposte, il primo incontro pubblico di questo prezioso percorso che costruirà un nuovo modello di città della notte – commenta Lorenzo Leonetti -. Una bellissima risposta al nostro appello alla condivisione e partecipazione. Mi ha colpito molto la presenza di tantissimi cittadini e curiosi che, insieme agli addetti ai lavori e ai professionisti del settore, hanno dato vita ai tavoli tematici per discutere di spazi di aggregazione, reti di comunità, offerta culturale e opportunità di crescita della città. Un dato importante, che ci porterà a elaborare una strategia che guarda con attenzione agli interessi di chi vive Bari di notte non solo da operatore, ma anche da fruitore”.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI E I LINK PER ISCRIVERSI

Mercoledì 26 febbraio – “Spostarsi di notte a Bari: soluzioni per una città sempre connessa” con Domenico Scaramuzzi (assessore alla Cura del territorio e Mobilità sostenibile)

Mercoledì 5 marzo – “Notte vivibile a Bari: sicurezza, legalità e welfare” con Carla Palone (assessora alla Vivibilità urbana), Nicola Grasso (assessore alla Legalità), Elisabetta Vaccarella (assessora al Welfare)

Mercoledì 12 marzo – “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana” con Elda Perlino (assessora al Clima e alla Transizione ecologica)

Mercoledì 19 marzo – “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale)

Mercoledì 26 marzo – “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).