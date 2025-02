Una forte collaborazione tra il sindaco di Bari Vito Leccese e la Prefettura per risolvere il problema delle Municipalizzate che attanaglia da mesi il capoluogo pugliese. Dopo l’inchiesta “Codice Interno”. Il Viminale due settimane fa ha deciso di non sciogliere il Consiglio Comunale, ma ha applicato il commissariamento a due aziende comunali e sanzioni a dirigenti. Tutte le parti in causa sono a lavoro, ma non si hanno ancora i tempi per chiudere definitivamente i procedimenti e dalle parole del Prefetto di Bari Francesco Russo emerge una grande riservatezza sull’argomento.

Il servizio di News24.City.