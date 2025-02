Da Piazza Moro al Redentore, passando da piazza Umberto. Sono queste le zone di Bari che saranno interessate, dal 24 febbraio, dal provvedimento sperimentale di un mese annunciato dal Prefetto del capoluogo pugliese Francesco Russo nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale era presente, tra gli altri, anche il sindaco di Bari Vito Leccese. Non chiamatele zone rosse, ma ‘zone a vigilanza rafforzata’ da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, spiega il Prefetto, e che avranno l’obiettivo di allontanare i soggetti pericolosi nelle ore serali dalle aree indicate dalla Prefettura, su direttiva del ministero dell’Interno che prevede il divieto di intrattenimento da parte di soggetti che determinano un pericolo per la sicurezza. Nella zona del Redentore gli orari durante i quali è prevista la vigilanza rafforzata sono dalle 19 all’1 di notte, mentre in piazza Moro e piazza Umberto dalle 13 all’1 di notte. Se questo provvedimento sperimentale darà risultati positivi verrà esteso anche ad altre zone della città.