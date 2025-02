L’obiettivo è semplice: creare un luogo in cui vi sia una moltitudine di medici specializzati ed altamente qualificati per assicurare una assistenza a 360 gradi. E’ l’idea con cui è nato a Barletta il primo centro medico multidisciplinare dal nome piuttosto evocativo come MedicalHub. Terapia del dolore, chirurgia vascolare, endocrinologia, cardiologia, fisiatra, urologia ma anche ortopedia pediatrica e diverse altre specialità tutte riuniute in un unica struttura in via Valdemaro Vecchi a Barletta. Tra i compiti di MedicalHub ci sarà soprattutto quella di rispondere concretamente e tempestivamente ad ogni esigenza medica del cittadino, come un unico grande centro in cui competenze diverse collaborano per il benessere del paziente ed in cui smettere la ricerca caotica e poco consapevole degli specialisti a cui affidare la propria salute.

Tra le diverse specialistiche c’è stata una particolare attenzione per la terapia del dolore con l’obiettivo di identificare, valutare e trattare dolori acuti o cronici. «Qui il dolore non è un destino – ci dice il dott. Rocco Petta anestesista – ma una condizione che possiamo trattare con un approccio completo e mirato».

«Lavorare in squadra – spiega il dott. Davide Parente, medico specialista in terapia del dolore – ci permette di offrire soluzioni efficaci per migliorare la qualità di vita dei pazienti».

Ed è il lavoro di equipe e multidisciplinare a segnare un passaggio essenziale per MedicalHub e per il trattamento dei pazienti.

«Molte patologie endocrine richiedono un approccio integrato – spiega la dott.ssa Mariangela Caporusso specializzata in Endocrinologia e malattie del metabolismo – Qui possiamo lavorare in sinergia con altri specialisti per offrire ai pazienti percorsi terapeutici personalizzati».

«Spesso i problemi cardiaci sono legati ad altre condizioni mediche – dice la dott.ssa Paola Persichella, cardiologa – Il Medical Hub ci permette di affrontare ogni caso con una visione completa, migliorando la prevenzione e il trattamento».

«Le patologie osteoarticolari e posturali richiedono un approccio multidisciplinare – ha spiegato la dott.ssa Rosa Dicorato, Fisiatria – Qui al Medical Hub lavoriamo in sinergia per individuare le cause e offrire le migliori soluzioni».

Prevenzione e diagnosi precoci sono un ulteriore valore aggiunto per la gestione di ogni singolo caso e paziente. «Molti pazienti evitano visite specialistiche per timore o disinformazione – dice il dott. Alessandro Mangiatordi, urologo ed andrologo – Qui al Medical Hub vogliamo offrire un ambiente accogliente, dove ognuno possa trovare risposte chiare e soluzioni mirate».

Da MedicalHub in via Valdemaro Vecchi a Barletta spazio anche alla crescita dei più piccoli. «La crescita dei bambini va seguita con cura – conclude il dott. Fabio Nigri, ortopedico – Al Medical Hub offriamo un supporto specialistico continuo».