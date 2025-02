È stato condannato a cinque anni di reclusione, il docente di Diritto civile della facoltà di Giurisprudenza dell’università di Bari, Fabrizio Volpe con l’accusa di induzione indebita, a conclusione del processo incardinato davanti al Tribunale di Bari. Il dibattimento è scaturito dall’inchiesta, coordinata alla procura del capoluogo pugliese, su prestazioni sessuali che il docente avrebbe chiesto a una studentessa per superare alcuni esami. L’imputato si è sempre professato innocente. Il collegio giudicante ha riqualificato l’accusa di concussione in induzione indebita e ha derubricato la violenza sessuale in tentata, dichiarandone la prescrizione. Prescrizione anche per un altro episodio di concussione. La Procura aveva chiesto la condanna a sei anni di reclusione.