Sono scattati in questi giorni a Ruvo di Puglia i lavori per la demolizione e la ricostruzione del plesso scolastico “Giovanni XXIII” di via Madonna delle Grazie appartenente all’Istituto Comprensivo “don Bosco – Giovanni XXIII – Carducci”.

Costruito nel 1972, l’edificio era ormai obsoleto e presentava carenze dal punto di vista della sicurezza e della vulnerabilità sismica, con un sistema di riscaldamento poco efficiente e molto oneroso per l’Amministrazione, oltre ad un impianto idrico-fognario precario.

La nuova costruzione, che si avvale di un progetto classificatosi al primo posto tra quelli presentati in Puglia nell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione per la sostituzione di edifici scolastici obsoleti, finanziato con il PNRR, sarà realizzata nel principio del contenimento del consumo di suolo, con tecnologie sostenibili e materiali eco-compatibili provenienti da fonti rinnovabili.

Dopo la fase di strip out tenutasi nei mesi scorsi con la rimozione dei pavimenti in gomma e degli infissi, avviati a demolizione separata, si entra ora nel vivo delle opere. Sul cronoprogramma dei lavori non si potrà prescindere dai tempi imposti dal PNRR.

Sul tema dell’edilizia scolastica, dunque, l’Amministrazione Comunale conferma dunque particolare attenzione…con una serie di interventi che includono anche la ristrutturazione dell’edificio della “Bartolo Di Terlizzi”, non lontano dal plesso “Giovanni XIIII”.

Le interviste al sindaco Pasquale Chieco e all’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Mazzone.