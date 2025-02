Approfondire la grande opera umana e letteraria dello scrittore, filosofo, storico e drammaturgo sovietico di nazionalità russa, Aleksandr Isaevič Solženicyn . È questo l’obiettivo del progetto “Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) su “Arcipelago Gulag”, presentato, a Bari, dal Centro Interculturale Ponte ad Oriente, in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) e Fondazione Russia Cristiana, insieme alla mostra “Vivere senza menzogna” . Il progetto coinvolge cinque Istituti secondari di secondo grado di Bari e provincia: Alpi Montale, Cirillo, Amaldi, Cartesio, Bianchi Dottula e l’Accademia delle Belle Arti del capoluogo pugliese. È stata l’occasione anche per annunciare la presentazione del libro di Aleksej Naval’nyj dal titolo “Io non ho paura, non abbiatene neanche voi” edito da Scholé- Editrice Morcelliana, che si terrà il 5 febbraio 2025 dalle ore 17,00 nll’Aula I del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari.