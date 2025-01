Un 48enne della provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Comando Stazione locale con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 80 anni.

L’operazione è stata resa possibile grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nella zona e all’efficace controllo del territorio. I militari hanno individuato un’autovettura che percorreva ripetutamente la stessa via, effettuando brevi soste nei pressi di un’abitazione. Dopo aver osservato l’auto fermarsi nuovamente, i Carabinieri hanno notato un uomo scendere e ritirare una busta dall’anziana.

Insospettiti, i militari sono intervenuti per accertare i fatti, scoprendo una truffa ben orchestrata. La donna era stata contattata poco prima da un uomo che, fingendosi un avvocato, le aveva raccontato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, con il rischio di arresto per aver investito un pedone. Per evitare il carcere al figlio, l’anziana avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli a un presunto maresciallo dei Carabinieri che si sarebbe recato a casa sua.

Colpita dalla drammatica ricostruzione, la donna aveva consegnato monili in oro e denaro contante per un valore complessivo di circa 5.000 euro. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare il truffatore e di restituire immediatamente la refurtiva alla vittima.

L’uomo, arrestato in flagranza, è stato successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, convalidata dall’Autorità Giudiziaria. L’episodio conferma l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette alle forze dell’ordine per prevenire reati di questo tipo.