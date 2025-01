Vernice rossa e vetri danneggiati con un piccone: è questo quello che hanno trovato i dipendenti della sede del Municipio 1, nel quartiere Libertà di Bari. Probabilmente a commettere l’atto vandalico sarebbero stati esponenti dei centri sociali. Sul muro è apparsa anche la scritta: ‘’Vendetta per Ramy’’, in riferimento al 19enne di origine marocchina morto a Milano in un inseguimento con i carabinieri. E’ stata ritrovata anche una lettera. Sul posto la Digos.