Avrebbero omesso le dichiarazioni annuali nei periodi d’imposta dal 2016 al 2020, occultando anche parte delle scritture contabili al fine di rendere più complessa la ricostruzione delle operazioni sottratte a imposizione. Per tale reagione i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura del capoluogo, finalizzato alla confisca di disponibilità per un importo di circa 350 mila euro nei confronti degli amministratori di una società nel Barese operante nel settore dell’installazione di vetrate e infissi.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Monopoli, coordinate dal I° Gruppo Bari, hanno condotto un’articolata verifica fiscale attraverso riscontri, controlli incrociati e banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, constatando la mancata dichiarazione di oltre 1 milione di euro di ricavi con la conseguente evasione di circa 350 mila euro tra imposte dirette e imposta sul valore aggiunto. L’attività ispettiva, che ha consentito di ricostruire l’intera imposta evasa, si è chiusa con il deferimento degli amministratori responsabili, succedutisi nel tempo, per i reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili.