La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Gravina di Puglia un uomo di 66 anni, residente in città, per il presunto reato di detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione.

L’operazione è stata possibile grazie a un’attività investigativa che ha portato alla perquisizione di una cantina nella disponibilità dell’arrestato. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto due “doppiette” calibro 12, entrambe di provenienza furtiva e modificate: una con le canne mozzate e il calcio tagliato, trasformata nella cosiddetta “lupara”.

Oltre alle armi, sono stati sequestrati 21 proiettili di vario calibro e 26 a salve.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, è importante sottolineare che l’indagine si trova ancora in una fase preliminare. L’arresto rappresenta una misura pre-cautelare, e l’accertamento della colpevolezza dell’indagato avverrà in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.