I carabinieri di Bari hanno eseguito questa mattina all’alba un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, presunti responsabili di detenzione e porto abusivo di armi, collegati all’omicidio di Antonia Lopez, avvenuto a Molfetta il 22 settembre 2024.

L’assassinio in quella terribile notte nella discoteca Bahia, quando la 19enne barese è morta dopo essere stata colpita, per errore, da due proiettili di una Beretta calibro 7,65 impugnata dal 21enne Michele Lavopa. Insieme a lei c’era Eugenio Palermiti, 20 anni, arrestato il giorno di Natale, nipote omonimo del boss di Japigia. In manette per rapina e resistenza a pubblico ufficiale poiché fece irruzione nella scuola della fidanzata minorenne e la aggredì, rapinandole il cellulare, secondo gli inquirenti i colpi erano indirizzati a lui.