Non ce l’ha fatta l’operaio di 58 anni, di origini rumene e residente a Bassano del Grappa, rimasto gravemente ferito a causa della caduta di un carico pendente da una gru mentre stava lavorando, insieme al figlio e ad altri operai, nel cantiere per la costruzione della nuova centrale termica del Policlinico di Bari. L’uomo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate alla testa. Dopo l’incidente, avvenuto attorno alle 10.30 del 14 gennaio, era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso, successivamente in rianimazione. Sul posto è intervenuta la polizia che dovrà accertare se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cantiere della centrale termica del Policlinico è un progetto affidato ad Edison e che vedeva la Effetre Fenice Energia quale impresa esecutrice dei lavori.