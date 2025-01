Non meno di 70 coltellate, che hanno raggiunto la vittima in diverse parti del corpo. È stato ucciso così Francesco Dogna, il 63enne informatico trovato morto mercoledì 8 gennaio nella sua abitazione di Santo Spirito, al civico 14 di via Torino, nel quartiere barese sul litorale nord del capoluogo. A stabilirlo l’autopsia, eseguita dal professor Davide Ferorelli, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, che ha confermato come l’assassino si sia accanito sul corpo dell’uomo con inaudita ferocia.

L’esame autoptico è durato circa otto ore, e la relazione completa verrà consegnata alla Procura entro 90 giorni, tempo necessario per svolgere ulteriori accertamenti e gli esami istologici e tossicologici.

Sul brutale omicidio sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Carla Spagnuolo. Un punto dal quale partire sono le decine di tracce di sangue trovate sia sulle scale della palazzina in cui è avvenuto il delitto, che per strada, e che potrebbero essere state lasciate durante la fuga dal killer, forse rimasto ferito durante l’aggressione.

Le tracce ematiche sono già state repertate dagli inquirenti e saranno sottoposte all’esame del DNA.

Parallelamente sono al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, e che potrebbero aver immortalato l’assassino al momento del suo arrivo o una volta allontanatosi dalla scena del crimine.

L’assenza di segni di effrazione nell’appartamento, lascia pensare che la vittima abbia aperto la porta al killer. A ritrovare il cadavere sono stati la sorella ed il cognato, che non avevano più notizie dell’uomo dalla sera precedente. Il corpo era rivolto a pancia in già in una pozza di sangue, circondato da un insolito disordine. Alcuni vicini di casa avrebbero riferito agli inquirenti di aver sentito delle urla provenire dall’appartamento del 63enne. L’arma del delitto, presumibilmente un coltello, non è ancora stata ritrovata.