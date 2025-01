Un giovane di 24 anni è stato ferito da un’arma da taglio la scorsa notte intorno all’una e mezza, mentre era in piazza San Pietro, a Bari vecchia. La vittima, che non ha precedenti penali né di polizia, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso nel Policlinico di Bari dove è stata sottoposta a una laparoscopia. Il giovane è ora ricoverato nel reparto di Chirurgia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e della Scientifica della questura di Bari e sull’accaduto indaga la Squadra mobile. Al momento sembrerebbe escluso che il ferimento possa essere legato alla micro criminalità, è più probabile che il giovane sia stato ferito da un’arma da taglio nel corso di una lite. Accertamenti e rilievi sono in corso.