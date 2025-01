Previsioni meteo in peggioramento con il preannunciato calo termico fino a 10 gradi e i tanto temuti eventi atmosferici estremi, mentre in Puglia i campi e le colture soffrono per la siccità con -70% di acqua negli invasi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con appena 41,82 milioni di metri cubi d’acqua disponibili nei bacini della Capitanata, un deficit di oltre 97 milioni di metri cubi su base annuale.

A denunciarlo è Coldiretti Puglia, sulla base del monitoraggio dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, secondo cui la situazione resta critica. A causa della mancanza di acqua – spiega Coldiretti Puglia – sono balzati alle stelle i costi di carburante per l’irrigazione e in difficoltà, per l’allarme siccità fuori stagione, sono tutte le colture in campo a causa della maturazione contemporanea delle verdure.

A causa della siccità grave del 2024 in Puglia ci sono stati raccolti dimezzati dalle ciliegie al grano, dal miele fino alle olive, denuncia Coldiretti che invoca interventi urgenti.