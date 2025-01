C’erano video dal contenuto pornografico sul telefono cellulare del 35enne arrestato dai carabinieri a Bari, con l’accusa di aver cercato di rapire una bambina di 5 anni in strada, sotto gli occhi della madre. È quanto emerge dalle carte dell’ordinanza di custodia cautelare, con cui il GIP del Tribunale del capoluogo, Gabriella Pede, ha disposto il trasferimento in carcere dell’uomo.

I fatti si riferiscono al pomeriggio del 2 gennaio scorso. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, anche in base alla testimonianza della mamma della piccola, una donna di 28 anni, madre e figlia stavano passeggiando in via Michele de Napoli, nel quartiere San Pasquale, quando sarebbero state avvicinate da una persona, a volto coperto, in sella ad una bici.

Improvvisamente l’uomo, Giuseppe Lamanuzzi, sarebbe sceso dal mezzo a due rute ed avrebbe afferrato la bimba per il braccio sinistro, tendando di portarla via. La donna e la bambina si sarebbero messe ad urlare, attirando così l’attenzione di alcuni passanti, e mettendo in fuga il 35enne.

Le urla disperate di madre e figlia hanno allertato anche una pattuglia di carabinieri, che stava effettuando un servizio di controllo nel quartiere. I militari, una volta ascoltato il racconto della 28enne, si sono messi sulle tracce del fuggitivo, rintracciandolo ed arrestandolo poco dopo, nonostante il suo tentativo di nascondersi sotto un’auto.

Condotto in caserma ed interrogato, l’uomo avrebbe ammesso di aver seguito in strada madre e figlia, precisando però che il suo intento era solo quello di rubare il portafoglio della donna, e di non aver mai avuto l’intenzione di rapire la bambina.