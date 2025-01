Un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, in via Torino nel quartiere di Bari – Santo Spirito, con evidenti ferite da accoltellamento. A scoprire il corpo è stato un vicino di casa, mentre successivamente è intervenuto sul posto il cognato della vittima. I Carabinieri e la scientifica sono giunti sul posto per avviare le indagini. I militari hanno dispiegato numerosi uomini alla ricerca del presunto responsabile.