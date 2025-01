L’alta velocità potrebbe aver giocato un brutto scherzo al conducente dell’auto finita ribaltata questa mattina, in via Ospedale Di Venere, a Bari, probabilmente dopo aver urtato un marciapiede. Fortunatamente senza gravi conseguenze. Non ci sono altri veicoli coinvolti e l’uomo alla guida del mezzo che ha terminato la sua corsa su un fianco è stato trasportato in ospedale in stato cosciente.

Un altro incidente dalla dinamica simile, ma dall’esito purtroppo tragico, si è verificato ieri pomeriggio in viale De Blasio, nella zona industriale di Bari. Una donna di 57 anni ha perso il controllo dell’auto morendo sul colpo nel ribaltamento del mezzo. Inutili i soccorsi del 118 e della Polizia Locale. Si tratta del secondo incidente mortale del 2025 sulle strade baresi. Il 3 gennaio un operaio 59enne di un’azienda agricola è morto in una contrada tra Cozze e Conversano dopo essere stato travolto dall’automezzo dal quale era sceso per aprire un cancello.