Si spara, nella notte di capodanno, in via Giustina Rocca nel quartiere Japigia di Bari. Un ragazzo di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome. Il 20enne è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stato operato d’urgenza. Si indaga su quanto accaduto, ma sembra che tutto sia scaturito da una lite per questioni legate al mondo della droga.