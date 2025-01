Si spara nel quartiere Japigia a Bari: un ragazzo di 20 anni è stato ferito ieri sera in via Giustina Rocca in seguito ad alcuni colpi di pistola. Non è ancora chiaro il contorno della vicenda, ma sembra che sia scaturito tutto da un litigio per questioni legate al mondo della droga. Il giovane, che ha precedenti, è stato trasportato al Policlinico dal 118 con ferite a un fianco, ed è stato operato d’urgenza. È ora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Indagini in corso da parte della polizia.

Un altro uomo invece ha riportato un trauma a un occhio a causa dello scoppio di un bengala. Il personale del 118 ha assistito diverse persone, tra cui alcuni minori, sia per lievi traumi legati all’esplosione di petardi sia per abuso di alcol