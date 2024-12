Due giovani di Altamura, di 39 e di 19 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Compagnia per detenzione di ordigni micidiali e di materiale pirotecnico di svariato tipo. I due sono stati trovati in possesso di 69 ordigni esplosivi improvvisati per complessivi 9 chilogrammi, nonché ulteriori 604 chili di fuochi pirotecnici, illegalmente detenuti, pronti per essere venduti in prossimità della notte di San Silvestro.

Unitamente agli Artificieri del Comando Provinciale di Bari, i militari dell’Arma di Altamura hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dei due giovani che gestivano un box nei pressi dell’area artigianale di via Gravina, ad Altamura. I due uomini sono stati associati al carcere di Bari, a disposizione della Procura della Repubblica.