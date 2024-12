Incendio questa mattina alla periferia di Bari, in zona San Giorgio, in un terreno all’apparenza abbandonato. I vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. L’intervento è cominciato attorno alle 8.30. L’incendio ha coinvolto cataste di materiale abbandonato e rifiuti di vario genere. A quanto si apprende, quell’area sarebbe utilizzata da persone senza fissa dimora. Presenti alcuni locali in cui sono state trovate delle bombole del gas, probabilmente usate per cucinare. Tutta la zona è stata messa in sicurezza. Nessun ferito registrato. L’incendio si è propagato in un punto molto vicino alla linea ferroviaria adibita al transito di treni ad alta velocità. Sul posto due squadre di vigili del Fuoco, autobotti e mezzi di supporto.