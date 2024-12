Un viaggio emozionante attraverso i “Paesaggi di luce” del Geoparco Mondiale UNESCO. In chiusura di un 2024 scandito da eventi memorabili, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha presentato il calendario 2025: dodici scatti che catturano l’essenza del territorio, attraverso giochi di luce e colori che ne esaltano il fascino senza tempo. Dalle rovine del Garagnone sotto l’abbraccio della Via Lattea (Abbraccio cosmico) al tramonto che avvolge Castel del Monte nel suo splendore dorato (Sovrano della luce), ogni immagine racconta il profondo legame tra natura, storia e geodiversità. Un calendario che non è solo un omaggio al paesaggio, ma anche un invito a guardare con occhi nuovi alla ricchezza e alle sfide di MurGEopark.

Il 2024, anno in cui il Parco dell’Alta Murgia ha celebrato il ventennale dalla sua istituzione, è stato segnato da traguardi importanti. Guardando al 2025, il Parco si prepara a rafforzare l’identità di MurGEopark attraverso nuove iniziative di valorizzazione, volte a consolidare e mantenere il riconoscimento UNESCO.

