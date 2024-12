“Quando sono uscito dal taxi ho pensato: sto morendo”. Racconta così gli attimi dopo la sua aggressione Francesco Rubini, il tassista 30enne accoltellato da una coppia, mentre era in servizio, la sera dell’Immacolata, a Bari. Le immagini, che hanno fatto il giro del web, riprese dalla videocamera interna dell’auto, e che hanno sconvolto chiunque le abbia guardate, parlano chiaro e documentano la ferocia inspiegabile con cui Giovanni Monno, 31 anni, e Angela Devincenzo, 29 anni, successivamente arrestati, si sono accaniti contro di lui, per poco più di 100 euro. Era questa la somma che Francesco aveva nel suo borsello.

Francesco, che aveva da pochissimo ottenuto la sua licenza da tassista, ha guardato in faccia la morte. 122 i punti di sutura, Francesco non riesce ancora a muovere il braccio destro, ma soprattutto dovrà fare i conti con i ricordi di quella sera che ancora oggi, a distanza di due settimane, non lo fanno dormire la notte. Non sa se e quando tornerà alla guida del suo taxi, ci vorrà probabilmente tempo, ma quando e se lo farà la parola d’ordine sarà sicurezza, magari con l’utilizzo di un divisorio di protezione tra i posti anteriori e il posto del guidatore.