In un contesto sempre più segnato dalla crisi idrica e dalla necessità di adottare pratiche agricole sostenibili, il progetto RIUBSAL vuole rappresentare una risposta concreta e innovativa per affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse idriche. RIUBSAL, finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, ha sviluppato un modello integrato che consente di monitorare e valorizzare l’acqua rigenerata, promuovendo un’agricoltura sostenibile. Durante un incontro Organizzato da ASCLA Società Cooperativa Impresa Sociale sono stati illustrati i risultati della sperimentazione condotta, con particolare attenzione agli impatti sull’efficienza irrigua, sul risparmio di fertilizzanti e nutrienti, e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Sono state presentate inoltre le tecnologie avanzate implementate, tra cui un sistema di controllo da remoto e modelli matematici per ottimizzare il bilancio idrico e nutrizionale delle colture.